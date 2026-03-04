Nella giornata dell’addio al piccolo Domenico Caliendo, deceduto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore, la madre ha pronunciato parole che hanno colpito l’Italia. Prima del funerale, ha detto che era arrivato il momento di piangere per il figlio e di riprendere la lotta per ottenere giustizia. La donna ha mantenuto un atteggiamento deciso, scandendo i suoi messaggi pubblicamente.

“È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”. Con questa frase mamma Patrizia ha scandito la giornata dell’addio al figlio, il piccolo Domenico Caliendo, morto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore. Il caso è legato al sospetto che l’organo, durante il trasferimento dall’ospedale di Bolzano all’ospedale Monaldi di Napoli, sia stato compromesso dal ghiaccio secco, circostanza al centro di accertamenti e approfondimenti. A Nola, nella cattedrale cittadina, la camera ardente è stata aperta alle 11. Alle 15 si sono svolti i funerali, celebrati dal vescovo Francesco Marino, con la presenza del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia, che ha seguito la famiglia nelle settimane successive all’intervento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È arrivata ed ecco che ha fatto”. Il piccolo Domenico, prima del funerale il gesto della mamma che ammutolisce gli italiani

