Domenico Caliendo il commovente gesto della mamma Patrizia prima del funerale

Prima del funerale, la mamma di Domenico Caliendo ha pronunciato parole commoventi, dicendo: “È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”. La frase è stata pronunciata mentre si preparavano a salutare il loro caro, in un momento di grande dolore. La famiglia si è riunita per l’ultimo saluto prima di portare a termine il rito funebre.

“È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”. Con queste parole mamma Patrizia ha accompagnato il giorno più difficile, quello dell’addio al suo bambino, il piccolo Domenico Caliendo, morto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore che non gli ha lasciato scampo. Un intervento segnato da una tragedia ulteriore: l’organo, durante il trasporto dall’ospedale di Bolzano all’ospedale Monaldi di Napoli, sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco. Una vicenda che ha scosso l’intero Paese e acceso interrogativi ancora tutti da chiarire. A Nola, nella cattedrale cittadina, alle 11 è stata aperta la camera ardente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenico Caliendo, oggi i funerali a Nola: dalle 11 la camera ardente. Attesa la premier Giorgia MeloniÈ il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola si ... ilmessaggero.it

Funerali Domenico Caliendo, oggi è il giorno del doloreOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. Ci sarà ... ilmattino.it

