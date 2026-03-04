E adesso niente scherzi Sei gare in quindici giorni Cruciali gli scontri diretti Kean allarme infortunio

Tra l’8 e il 22 marzo si svolgeranno sei partite in quindici giorni che avranno un ruolo determinante per la stagione della Fiorentina. Gli incontri più importanti sono quelli contro le rivali dirette per la classifica, e le sfide saranno decisive per il cammino finale. Nel frattempo, si segnala un allarme infortunio per un giocatore chiave.

Saranno i giorni a cavallo tra l’8 e il 22 marzo a definire nei dettagli quello che sarà l’epilogo della stagione della Fiorentina. No, stavolta nessuna frase fatta. Davvero la squadra di Vanoli, in appena quindici giorni, capirà molto (se non tutto) del proprio futuro: se, tanto per cominciare, dovrà soffrire fino al termine del campionato per centrare la salvezza e se poi la Conference potrà rappresentare un obiettivo alla portata. Due temi diversi ma che nel giro di poche ore sono stati rimessi in discussione, alla luce prima della brutta figura al Franchi con lo Jagiellonia e poi della debacle andata in scena lunedì a Udine, che ha confermato come De Gea e soci siano ancor ben lungi dall’aver abbandonato i problemi che li perseguitano da inizio anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E adesso niente scherzi. Sei gare in quindici giorni. Cruciali gli scontri diretti . Kean, allarme infortunio Adamant in crescita nelle ultime gare. Ora conferme dagli scontri direttiL’incrocio nella tana della capolista Livorno, poco contendibile in termini di risultato, ha confermato però la crescita dell’Adamant dal punto di... Leggi anche: Gare da vertigini, testacoda e scontri diretti. Fabbrico e Campagnola affamate di punti