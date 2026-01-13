Adamant in crescita nelle ultime gare Ora conferme dagli scontri diretti

L’Adamant ha mostrato progressi nelle ultime gare, rafforzando il proprio rendimento. La recente sfida contro la capolista Livorno, sebbene non abbia mutato le posizioni in classifica, ha evidenziato miglioramenti nel gioco e nelle prestazioni della squadra. Ora si attendono conferme anche negli scontri diretti per valutare appieno il percorso di crescita intrapreso.

L'incrocio nella tana della capolista Livorno, poco contendibile in termini di risultato, ha confermato però la crescita dell'Adamant dal punto di vista del gioco e delle prestazioni. Ferrara ha convinto sul piano dell'atteggiamento e della fluidità offensiva, mettendo a tratti in difficoltà la corazzata labronica, e reggendo l'urto per due quarti prima che venisse fuori nella ripresa tutto il talento e la profondità del roster a disposizione di coach Turchetto. Da tre gare a questa parte i biancazzurri si sono rimessi in carreggiata, e l'innesto di Pierotti ha dato una ventata d'aria fresca ad una squadra che stava entrando in una spirale negativa e che faticava a ritrovarsi.

Adamant, il 2026 si apre con un sorriso: Imola spazzata via con un perentorio 94-77 - Inizio di ripresa convincente per l’Adamant, con Pierotti che spinge in transizione e innesca un ispirato Solaroli, poi è Renzi a regalare il massimo vantaggio sul +8 e far esplodere la Bondi Arena. msn.com

