Utah strapaga Jaren Jackson Vucevic a Boston Draymond Green sul mercato

La corsa ai trasferimenti nel mondo del basket si fa più intensa. L’Utah ha deciso di pagare una cifra alta per portare a casa Jaren Jackson, mentre i Boston Celtics si preparano ad accogliere Vucevic. Intanto, Draymond Green è sul mercato e potrebbe cambiare squadra prima della scadenza, giovedì 5 febbraio. Il countdown per le trattative sta accelerando.

