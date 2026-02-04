Utah strapaga Jaren Jackson Vucevic a Boston Draymond Green sul mercato
La corsa ai trasferimenti nel mondo del basket si fa più intensa. L’Utah ha deciso di pagare una cifra alta per portare a casa Jaren Jackson, mentre i Boston Celtics si preparano ad accogliere Vucevic. Intanto, Draymond Green è sul mercato e potrebbe cambiare squadra prima della scadenza, giovedì 5 febbraio. Il countdown per le trattative sta accelerando.
Jaren Jackson da Memphis a Utah, pagato uno sproposito dai Jazz. I Celtics portano a Boston Nikola Vucevic spedendo a Chicago Anfernee Simons. Dove approdano anche Mike Conley e Jaden Ivey in virtù di una trade che porta a Detroit Kevin Huerter. E Draymond Green adesso è considerato cedibile, pedina da contropartita di Golden State per provare ad arrivare a Giannis Antetokoumpo. Il mercato Nba entra finalmente nel vivo mentre prosegue il conto alla rovescia verso la scadenza della finestra per gli scambi, prevista per giovedì 5 febbraio alle 21 ora italiana. Oltre al gigante greco potrebbero muoversi James Harden, Domas Sabonis e Ja Morant, i nomi che servono da bussola per capire cosa potrà succedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
