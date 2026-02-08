pat spencer confermato golden state warriors

I Golden State Warriors hanno deciso di confermare Pat Spencer nel roster. Il giocatore, guard due vie, firmerà un contratto fino alla fine della stagione. La squadra fa affidamento su di lui per rafforzare il reparto dei guard, dopo averlo già inserito nel team. La firma arriva in un momento importante, mentre i Warriors cercano di mantenere la loro competitività in vista delle prossime partite.

The Golden State Warriors are signing two-way guard Pat Spencer to a contract for the rest of the season, Mark Bartelstein and Ross Aroyo of @PrioritySports tell ESPN. pic.twitter.comSBmavXvzVb Al centro delle novità di roster, Pat Spencer ha ottenuto un contratto per il resto della stagione con i Golden State Warriors, passando da un accordo two-way a un contratto a roster pieno. La valutazione delle sue prestazioni nelle ultime settimane ha convinto la franchigia a incentivare la sua presenza sul lungo periodo, offrendo continuità al backcourt e opportunità di crescita nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

