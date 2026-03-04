Due rare scimmie tamarino imperatore sono nate al Bioparco di Roma I gemelli sempre con papà Franz e i suoi lunghi baffi bianchi

Al Bioparco di Roma sono nate due scimmie tamarino imperatore, una specie tra le più rare e piccole al mondo. I gemelli sono stati visti insieme al padre, Franz, che si distingue per i lunghi baffi bianchi. La nascita di questi esemplari rappresenta un evento importante per il parco, che si occupa della conservazione di specie in via di estinzione.

Roma, 4 marzo 2026 - Due piccole scimmie tamarino imperatore, tra le più piccole e rare al mondo, sono nate al Bioparco di Roma. I due gemelli del piccolo primate Saguinus imperator, originario del Sudamerica, riconoscibile per i caratteristici lunghi baffi bianchi, simili a quelli dell'imperatore Guglielmo II, sono amorevolmente accuditi dai genitori Sissi e Franz. I due gemelli di tamarino imperatore nati al Bioparco di Roma I gemelli badati dalla sorella Sofi Il parto risale al 19 febbraio e non è ancora possibile stabilire il sesso dei due piccoli, badati anche dalla sorella maggiore Sofi, nata dalla stessa coppia nel 2021. Il padre accudisce i figli "Si tratta di un primate monogamo", spiega la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l'Università di Parma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Al Bioparco di Roma sono venuti alla luce due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti.

