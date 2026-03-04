Bioparco di Roma | nati due gemelli di tamarino imperatore tra le scimmie più piccole e particolari del mondo

Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, una delle specie di scimmie più piccole e distintive. I cuccioli sono stati osservati mentre si sono affacciati per la prima volta nel loro recinto, consolidando la presenza di questa specie all’interno della struttura. La nascita di questi due esemplari rappresenta un evento importante per il parco zoologico.

Al Bioparco di Roma sono venuti alla luce due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e peculiari esistenti. I cuccioli, nati lo scorso 19 febbraio, sono ancora troppo piccoli per determinarne il sesso e vengono accuditi con grande dedizione dai genitori, Sissi e Franz, sotto l’occhio attento della sorella maggiore Sofi, nata dalla stessa coppia nel 2021. “Si tratta di un primate monogamo”, spiega Paola Palanza, Presidente del Bioparco di Roma ed etologa presso l’Università di Parma. “Entrambi i genitori si prendono cura dei neonati, ma in particolare il papà li trasporta sulla schiena e li consegna alla mamma per le poppate. 🔗 Leggi su Funweek.it Pinguini africani, a Zoom Torino c'è la colonia più popolosa d'Italia: due nuovi nati dalle 17 coppie del bioparcoAumentano i pinguini africani a Zoom Torino per i nuovi arrivi nella colonia più popolosa d'Italia e tra le più grandi d'Europa. Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026Ecco le spiagge che hanno ottenuto il titolo Travellers' Choice Best of the Best, un riconoscimento di eccellenza nel settore dei viaggi dato da Trip... Aggiornamenti e notizie su Bioparco di Roma. Temi più discussi: Roma a Sanremo, Tommaso Paradiso: Ho la passione per le case, invidio quella di Baglioni; Roma Stone Fest: il deserto californiano dei Fu Manchu invade Villa Ada; Una Roma più green un’area alla volta: la giornata ecologica in viale XXI aprile. Natale, al Bioparco di Roma fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglieDurante le festività natalizie il Bioparco di Roma propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie. Lo riferisce il Bioparco spiegando che ogni giorno sarà possibile partecipare ... adnkronos.com Banca Fucino entra nella Fondazione Bioparco di RomaBanca del Fucino entra come Fondatore Successivo nella Fondazione Bioparco di Roma, lo storico giardino zoologico della Capitale. Con la sottoscrizione di quest'accordo Banca del Fucino si unisce al ... ansa.it Bioparco di Roma facebook