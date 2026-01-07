Salini di Groppallo entra nel registro delle Imprese Storiche Italiane

Salini di Groppallo è ufficialmente inserita nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, portando a sei il numero di realtà piacentine riconosciute. Questo archivio, promosso da Unioncamere, tutela e valorizza le aziende che hanno mantenuto un’attività ininterrotta da oltre un secolo. L’iscrizione conferma la solidità e la continuità della storia aziendale nel territorio piacentino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.