Salini di Groppallo entra nel registro delle Imprese Storiche Italiane

Da ilpiacenza.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salini di Groppallo è ufficialmente inserita nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, portando a sei il numero di realtà piacentine riconosciute. Questo archivio, promosso da Unioncamere, tutela e valorizza le aziende che hanno mantenuto un’attività ininterrotta da oltre un secolo. L’iscrizione conferma la solidità e la continuità della storia aziendale nel territorio piacentino.

Salgono a sei le realtà piacentine iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l'archivio nazionale istituito da Unioncamere per valorizzare le aziende che hanno superato il secolo di ininterrotta attività.Alle cinque eccellenze già presenti nel Registro, infatti, si è aggiunta.

