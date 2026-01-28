Spaccio alla fermata del bus | in manette un 22enne

La polizia ha arrestato un 22enne alla fermata dell’autobus. I carabinieri, impegnati nei controlli di routine, hanno sorpreso l’uomo con della droga in tasca. L’intervento è avvenuto in modo rapido e senza incidenti. Ora il giovane si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice. Continuiamo a seguire gli sviluppi.

I carabinieri il 26 gennaio al termine di un'indagine hanno messo le manette ai polsi in flagranza di reato ad un giovane residente nell'alta padovana. Recuperati complessivamente 16 dosi di cocaina e sequestrati oltre 8.500 euro provento di precedente attività illecita Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Padova. Nell’ambito di un servizio mirato, i militari della Compagnia di Cittadella hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne residente nell’alta padovana, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Padova Spaccio

Nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri di Roma Ostia, due uomini sono stati arrestati e oltre 4 kg di cocaina sono stati sequestrati, in un blitz che ha smantellato un traffico di droga tra la fermata del bus e la piazza dello spaccio.

Nella giornata di ieri, 7 gennaio, la Squadra mobile ha effettuato due interventi che hanno portato all’arresto di due uomini di 33 anni, sorpresi a spacciare rispettivamente cocaina al cancello e crack alla fermata del bus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Padova Spaccio

Argomenti discussi: Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina; Polizia locale: otto agenti premiati per meriti speciali alla festa regionale del Veneto; Spaccio in strada, consegna le dosi a una donna in auto: in casa ha un magazzino di droga; Roma, arrestata la maga delle consegne di droga: ecco come riforniva i pusher del Quarticciolo.

Spaccio in strada, consegna le dosi a una donna in auto: in casa ha un magazzino di drogaUn uomo e una donna in manette e 150 dosi di cocaina sequestrate. La polizia di Stato di Milano ha arrestato un 34enne e una donna di 54 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di ... milanotoday.it

Matera, arrestato 28enne per spaccio e detenzione di drogaUn 28enne di Matera è stato arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti: sequestrati droga, bilancino e contanti. trmtv.it

Controlli antidroga rafforzati nel fine settimana: l’uomo è stato fermato nei pressi di una fermata dell’autobus e trovato in possesso di dosi di cocaina e denaro contante #pianodisorrento #spaccio #40enne #torreannunziata - facebook.com facebook

Spaccio in stazione a San Donato Milanese, arrestata una 19enne: droga e contanti tra i pendolari Fermata in pieno giorno dalla Polfer. Addosso cocaina, hashish e 1.500 euro. Gli scali ferroviari restano un fronte caldo per il contrasto al traffico... x.com