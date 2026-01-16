Roma 2027: due consiglieri municipali, Stefania De Angelis del XV e Lorenzo Ianiro del XIII, hanno annunciato la loro adesione a Europa Verde. De Angelis, membro del gruppo Misto, e Ianiro, consigliere di Aurelio, rafforzano così il legame tra il movimento e le istituzioni locali, evidenziando un impegno condiviso per temi ambientali e sostenibilità nella capitale.

Stefania De Angelis, attualmente consigliera del gruppo Misto al Municipio Roma XV, e Lorenzo Ianiro, consigliere di Aurelio in Comune al Municipio Roma XIII, hanno ufficialmente annunciato la loro adesione al movimento di Europa Verde. Questa importante notizia è stata comunicata dai rappresentanti di Europa Verde di Roma e Provincia, Marta Elisa Bevilacqua e Valerio Zaratti. “Stefania rappresenta un punto di riferimento significativo per le politiche della parità di genere nella nostra città – hanno dichiarato Bevilacqua e Zaratti in un comunicato ufficiale -. La sua competenza e la sua passione saranno di fondamentale importanza per la nostra comunità, così come lo sono già per le cittadine e i cittadini del Municipio XV. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma 2027: aderiscono a Europa verde due consiglieri municipali al XV e al XIII

Leggi anche: Municipio Roma XV: raccolta vestiti invernali per senzatetto, al via “Braccia aperte”

Leggi anche: Municipio Roma XV: presidente, su nuova mappa citta’ c’e’ tempo fino al 15 gennaio per osservazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I musulmani puntano alla politica: dopo Monfalcone, ora l'obiettivo è Roma 2027 - In Italia, al pari di tutti gli altri Paesi dell'Europa occidentale, è in aumento la popolazione islamica residente con diritto di voto e questo, come già è accaduto nel Regno Unito, crea le basi ... ilgiornale.it

Anche @RetePaceDisarmo aderisce all'iniziativa di oggi a Roma promossa da @amnestyitalia e Women Life Freedom for Peace and Justice: solidarietà alla popolazione iraniana che manifesta per reclamare diritti e giustizia sfidando la repressione #Iran x.com

21-22 Gennaio - Comune di Santa Maria a Vico - Piazza Roma à - ASL Caserta Servizi offerti: Mammografia per donne dai 50 ai 69 (da ripetere ogni 2 anni). Pap-test/ - facebook.com facebook