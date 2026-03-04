In un consiglio comunale, la mozione del Partito Democratico che sollevava preoccupazioni sulla riforma nazionale dei porti è stata respinta. La proposta criticava la centralizzazione e il futuro delle infrastrutture portuali, ma la maggioranza ha definito tali timori come ingiustificati. Nessun accordo è stato raggiunto sulla questione, che rimane al centro del dibattito locale.

Bocciata in consiglio comunale la mozione presentata dal Partito Democratico contro la riforma nazionale dei porti, tra timori di centralizzazione e accuse di ’allarmismo’ da parte della maggioranza. Il documento, firmato da Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo, esprime contrarietà alla riforma nazionale del sistema portuale, che introdurrebbe un nuovo quadro organizzativo e finanziario, tramite la costituzione di ‘Porti d’Italia Spa’, società pubblica partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture. Nonostante il provvedimento sia ancora all’esame delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dubbi sul futuro dei porti. Bocciata mozione del Pd: "Allarmismo ingiustificato"

