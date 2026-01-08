Manovra fiscale bocciata la mozione del centrodestra | Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula

La mozione del centrodestra sulla manovra fiscale è stata bocciata, con l'accusa di aver limitato la possibilità dei cittadini di filmare in aula. Dopo varie restrizioni, l'accesso ai lavori dell'assemblea regionale è stato consentito con regole precise, tra cui il divieto di foto e video. La portavoce dell’opposizione, Donatella Tesei, ha denunciato tale imposizione come un ostacolo alla trasparenza e al diritto di informazione dei cittadini.

"Prima non volevano il pubblico, i cittadini contro gli aumenti delle tasse, poi è stato consentito ma a precise regole: niente foto e video sui lavori dell'assemblea regionale": la denuncia è stata fatta dalla portavoce dell'opposizione, Donatella Tesei, ex presidente della Giunta regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Bocciata la mozione di centrodestra sul ritiro della manovra fiscale regionale Leggi anche: Bocciata dall'Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra fiscale, bocciata la mozione del centrodestra: "Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula" - Il centrodestra più civici hanno denunciato la maggioranza di aver voluto mettere il bavaglio ai cittadini presenti a Palazzo Cesaroni. perugiatoday.it

Proteste in Assemblea dopo non esame mozione contro la manovra - Tensione e proteste di centrodestra e civici in Assemblea legislativa dopo che è stata respinta la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di una loro mozione urgente per il ritiro immediato del ... ansa.it

Bocciata mozione c.destra su revisione della manovra fiscale - L'Aula di Palazzo Cesaroni ha bocciato con undici no dei gruppi di maggioranza e sette sì delle opposizioni la mozione, presentata dai consiglieri regionali di centrodestra Eleonora Pace, Paola ... ansa.it

