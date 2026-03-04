dubai gli inviati di guerra influencer e quel cinismo acchiappa like

A Dubai, influencer e creatori di contenuti si recano spesso per condividere le loro esperienze, trasformando ambienti di lusso in scenari perfetti per i social media. Tra foto di grattacieli, spiagge e hotel di alta gamma, le immagini si moltiplicano online, attirando un pubblico sempre più vasto. Questa tendenza si unisce a un uso del cinismo come strategia per aumentare like e visualizzazioni.

Che Dubai fosse una parodia del paradiso lo avevamo sospettato: mentre è invasa da youtuber, tiktoker, instagrammer, streamer, podcaster e creator vari, ci siamo noi utenti fantasma, quelli che guardano ma non si sporcano a postare o a commentare – noi “lurker” insomma – che osserviamo scandalizzati. Tutti questi “cervelli in fuga” negli Emirati, in Oman, ad Abu Dhabi, in Qatar stanno reagendo ai bombardamenti dell’ Iran sugli alleati degli Usa come se fossero “dirette” qualsiasi, quelle live in cui «vi porto con me nella mia super suite». Indhya Contu per esempio, che si autodefinisce «ceo di @itarocchidiesmeralda» e inizia tutti i suoi post con «No vabbè», l’ha presa bene: si trova in Qatar, «location top» che lei «adora» e ci fa sapere che il suo «entusiasmo è altissimo, questo posto ti genera una vibe super alta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

A difendere Dubai ci sono anche gli influencerMentre l'antiaerea si occupa dei missili iraniani, imprenditori e creator che vivono in città stanno aiutando a contenere i danni di immagine Gli...

Temi più discussi: Task Force Golfo; Emirati di nuovo sotto attacco, paura per gli italiani bloccati. Tajani: La situazione più complicata a Dubai e Abu Dhabi; Friulani a Dubai: Hanno chiuso le scuole e dicono di stare in casa. Per fortuna qui si può ordinare online anche il gelato; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Sono rientrati in Italia gli studenti calabresi bloccati a DubaiRientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: l'odissea per I calabresi è terminata con un volo speciale coordinato dalla Farnesina. quotidianodelsud.it

Friulani a Dubai: «Hanno chiuso le scuole e dicono di stare in casa. Per fortuna qui si può ordinare online anche il gelato»PORDENONE - Sono una quindicina i pordenonesi che vivono e lavorano a Dubai nelle aree interessate dagli attacchi missilistici legati al conflitto con l’Iran. Al momento stanno tutti ... ilgazzettino.it

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai dopo l’escalation militare sono rientrati a Milano Malpensa con un volo da Abu Dhabi. Durante il viaggio hanno cantato l’Inno di Mameli. L’Italia non lascia indietro i suoi figli. Bentornati a casa ragazzi. x.com

BLOCCATI A DUBAI: “ORE DI ATTESA, VOGLIAMO TORNARE A CASA” Ancora tanti i veneti e i vicentini ancora bloccati a Dubai. Sentiamo la testimonianza di Lorenzo, studente universitario di Monticello Conte Otto. - Segui tutte le notizie nella PRIMA ediz facebook