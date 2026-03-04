Influencer regala viaggio a Dubai a una follower il giorno dopo scoppia la guerra | Vacanza indimenticabile purtroppo
Un influencer aveva regalato a una follower un viaggio a Dubai, definendolo un’esperienza indimenticabile. Il giorno dopo, però, scoppiò la guerra, cambiando radicalmente la situazione. La donna ha condiviso sui social che la vacanza si è trasformata in un ricordo particolare, anche se inaspettato, a causa degli eventi improvvisi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti sui social.
"Sentiamo botti, elicotteri, aerei. Siamo tutti spaventati" racconta sui social Carlotta Mondelli Doveva essere una vacanza indimenticabile, e in effetti lo è, ma per motivi assolutamente impensabili fino a pochi giorni fa. L’influencer Carlotta Mondelli ha regalato a una sua follower una settimana a Dubai, dove lei vive, ospitandola in una villa lussuosa. La gioia è durata ben poco, perché 24 ore dopo la situazione in Medio Oriente è precipitata. “La situazione è surreale” racconta Mondelli in un video del 1° marzo, “continuiamo a ricevere allerte sul telefono da parte del governo di rimanere in casa, di stare lontano dalle finestre, di metterci al sicuro, di non uscire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
