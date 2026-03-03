a difendere dubai ci sono anche gli influencer

A Dubai, mentre le forze antiaeree monitorano i missili iraniani, un numero crescente di influencer e imprenditori che risiedono in città si impegnano a promuovere l’immagine della metropoli. Questi figure pubbliche condividono contenuti che rafforzano la reputazione di Dubai come centro di affari e innovazione, contribuendo a mantenere viva l’attenzione internazionale sulla città.

Mentre l'antiaerea si occupa dei missili iraniani, imprenditori e creator che vivono in città stanno aiutando a contenere i danni di immagine Gli attacchi dell’Iran a diversi edifici particolarmente simbolici per il turismo e le opulenze di Dubai hanno provocato sia un certo panico sia un ostinato atteggiamento difensivo e minimizzatore tra i moltissimi influencer che da anni promuovono e decantano sui social la sicurezza e il benessere della più prestigiosa città degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi a Dubai sono stati colpiti tra gli altri l’albergo a cinque stelle Fairmont The Palm hotel e il celebre grattacielo Burj Al Arab, oltre ai due aeroporti principali della città, dove sono rimasti bloccati migliaia di stranieri, anche italiani. 🔗 Leggi su Ilpost.it

A Dubai una situazione inaspettata, ma qui ci sono viciniDUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) – Incertezza e preoccupazione, ma qui ci sono vicini. Sono gli stati d’animo che in queste ore vive inevitabilmente chi si trova a Dubai, dove la situazione sembra al mom ... livesicilia.it

Sono rientrati i primi italiani che erano rimasti bloccati a Dubai: «Ore di terrore, abbiamo avuto paura di morire». L'articolo di Giulio De Santis al link in bio Abu Dhabi, Dubai, Iran, Oman - facebook.com facebook

