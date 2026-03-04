Drop-in in via Giustizia il comitato | Non va spostato

Il comitato ha commentato le richieste di spostamento del drop-in situato in via Giustizia, il servizio che si rivolge a persone senza dimora e consumatrici di sostanze. Il servizio rappresenta l’unico di questo tipo nel territorio e si trova al centro di una discussione sulla sua posizione. Il comitato ribadisce che il drop-in non deve essere spostato e sottolinea l’importanza di mantenere il servizio nella sede attuale.

«In merito alle recenti richieste di spostamento del drop-in che ha sede in via Giustizia, unico servizio a bassa soglia del territorio rivolto a persone che vivono in strada e fanno uso di sostanze, comprendiamo le preoccupazioni legate alla convivenza e riteniamo fondamentale il dialogo con il quartiere. Tuttavia, la risposta non può essere l’eliminazione o lo spostamento». L'Associazione ViviAmo Marghera interviene mentre l'imprenditore della Carrozzeria Moderna, Paolo Favaretto, ha lanciato martedì una raccolta firme cittadina per chiedere che venga messo al sicuro, presidiato, se non tolto, il presidio che si trova di fronte alla sua attività e ha complicato la situazione sicurezza in zona, moltiplicando bivacchi, danni, sporcizia e degrado. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

