Bologna evento FdI spostato | Lisei denuncia tensioni e accuse al Pd per il referendum sulla giustizia

A Bologna, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lisei, ha denunciato tensioni e accuse rivolte al Pd dopo lo spostamento di un importante evento sulla riforma della giustizia. La decisione di cambiare sede nasce da pressioni e scontri tra le due forze politiche, che hanno portato a una modifica improvvisa del programma. Durante la conferenza stampa, Lisei ha evidenziato come le tensioni siano aumentate negli ultimi giorni, con polemiche che coinvolgono anche alcuni esponenti del Pd. La disputa si è acuita in un momento cruciale, quando il partito di maggioranza ha tentato di bloccare l’organizzazione

Tensione a Bologna: Fratelli d'Italia cambia sede per un evento sul referendum, accuse al Pd. Bologna è al centro di una disputa politica che ha costretto Fratelli d'Italia a modificare i piani per un evento dedicato al referendum sulla giustizia. Il senatore Marco Lisei denuncia una reazione eccessiva da parte del Partito Democratico che, a suo dire, ha reso insostenibile mantenere l'incontro in Piazza XX Settembre, portando allo spostamento all'Hotel Savoia. La decisione è stata presa per evitare scontri e tutelare la sicurezza dei cittadini. La denuncia di Lisei: un clima di tensione e presunte connivenze.