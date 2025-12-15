Referendum Giustizia a Napoli presentato il Comitato ' Giusto dire No'

A Napoli è stato presentato il comitato 'Giusto dire No' in vista del referendum sulla giustizia. I sostenitori esprimono preoccupazioni riguardo alle vere motivazioni della riforma, ritenendo che dietro gli slogan pubblicitari si celino cambiamenti profondi e potenzialmente dannosi per il sistema giudiziario e la separazione delle carriere.

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No' “Le ragioni del no sono molto semplici: abbiamo un forte timore che questa riforma, dietro gli slogan pubblicitari come riforma per la giustizia, separazione delle carriere, nasconda molto di più. Il tentativo forte di modificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, che sono scritti oggi nella nostra carta costituzionale, per ricondurre la magistratura sotto il controllo del potere politico”. Sono le parole di Ettore Ferrara, già Presidente del Tribunale di Napoli, coordinatore del Comitato ‘Giusto dire No’ presentato oggi presso la Domus Ars a Santa Chiara. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it GIUSTIZIA, PANNELLA PRESENTA I REFERENDUM RADICALI 16 GIUGNO NAPOLI, PIAZZA DEL PLEBISCITO - SPOT Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No' - (LaPresse) "Le ragioni del no sono molto semplici: abbiamo un forte timore che questa riforma, dietro gli slogan pubblicitari come riforma per ... stream24.ilsole24ore.com

Napoli, debutto a Castel Capuano per il Comitato di Polo Sud per il SI al referendum per la Riforma della Giustizia - Esordio pubblico questa mattina a Napoli per il Comitato di Polo Sud per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia, nella ... sciscianonotizie.it

"32mila sono gli italiani incarcerati ingiustamente, votare Sì al referendum sulla giustizia è un dovere morale per tutti noi". Ha ragione Matteo Salvini! C’è bisogno di una giustizia imparziale, che ponga un freno anche ai magistrati che sbagliano sulla pelle dei - facebook.com facebook

Presentazione del Comitato Distretto di Napoli "Referendum giustizia Giusto dire no" ift.tt/2mahwZt #evento #takethedate x.com