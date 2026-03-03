Consolato Usa a Dubai colpito da un drone dell' Iran edificio a fuoco dopo l' attacco | nessun ferito
Il consolato degli Stati Uniti a Dubai è stato bersaglio di un attacco con un drone, presumibilmente proveniente dall'Iran. L'edificio è stato colpito e ha preso fuoco, ma non si registrano feriti tra le persone presenti. L'incidente si è verificato in un momento di alta tensione nella regione. Le autorità stanno gestendo l'emergenza e indagando sull'accaduto.
Leggi anche: Macron: «La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo». Colpito consolato Usa a Dubai, edificio in fiamme. Idf: «Distrutto rifugio segreto dove operavano scienziati nucleari di Teheran»
