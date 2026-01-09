Un giovane di 26 anni del Gambia, regolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria dopo il rinvenimento di oltre un etto di hashish nascosto tra i vestiti. L’episodio si è verificato presso la stazione, durante un controllo di routine. L’arresto evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di transito.

Un ventiseienne originario del Gambia, regolare sul territorio, è stato arrestato dopo che gli agenti della polizia ferroviaria hanno scoperto oltre un etto di hashish infilato tra mutande e vestiti. Una scena da manuale dello spaccio itinerante, intercettata grazie all’intuito della pattuglia in servizio di vigilanza. Tutto è successo nei giorni scorsi, gli agenti stavano monitorando il convoglio quando hanno notato i movimenti sospetti del giovane. Uno sguardo, un gesto nervoso, un passo di troppo: quanto basta per far scattare il controllo. La perquisizione è stata inevitabile e rivelatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga negli slip. Arrestato pusher alla stazione

