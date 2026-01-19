Rieti | droga nascosta negli slip arrestato studente

A Rieti, un quindicenne è stato arrestato dalla Polizia per aver nascosto droga negli slip. L’episodio, avvenuto lo scorso dicembre, riguarda un giovane studente della provincia romana, fermato prima della chiusura delle scuole. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Lo scorso dicembre, nei giorni di poco antecedenti alla chiusura delle scuole, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato un quindicenne della provincia romana, studente presso un istituto scolastico del capoluogo reatino, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli investigatori della Polizia di Stato al fine di dare esecuzione ad un decreto di perquisizione nei confronti di un giovane indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, lo hanno rintracciato nel centro di Rieti mentre si trovava in compagnia di altri suoi compagni di scuola e, notato un comportamento sospetto del ragazzo, che, nella circostanza, ha cercato di disfarsi di un piccolo involucro di cellophane contenente circa 1 grammo di hashish, lo hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale rinvenendo, occultato negli slip, un panetto di quasi 50 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Un adolescente di 15 anni è stato arrestato a Rieti per detenzione e spaccio di hashish. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato un panetto di droga di circa 50 grammi nascosto negli slip. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani e la presenza di minori coinvolti in attività illecite.

Mondragone, droga nascosta negli slip: 23enne arrestato lungo la Domiziana

Un 23enne di origine nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri di Mondragone durante un controllo sulla Domiziana. L’uomo aveva nascosto della droga negli slip nel tentativo di eludere i controlli, ma è stato scoperto e fermato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

