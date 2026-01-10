Aversa lancia droga oltre muro di cinta carcere | arresto e sequestro

Da 2anews.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa: un uomo è stato arrestato mentre tentava di lanciare droga oltre il muro di cinta del carcere. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto del soggetto. L’episodio evidenzia l’attività di contrasto alle infiltrazioni criminali nelle strutture penitenziarie della zona.

Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di lanciare panetti di droga oltre il muro di cinta del carcere. Il fatto è accaduto ad Aversa.  E’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è successo ad Aversa, in provincia di . 🔗 Leggi su 2anews.it

aversa lancia droga oltre muro di cinta carcere arresto e sequestro

© 2anews.it - Aversa, lancia droga oltre muro di cinta carcere: arresto e sequestro

Leggi anche: Aversa, sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere: arrestato

Leggi anche: Lancia droga oltre il muro di cinta del carcere di Aversa: arrestato, sequestrati 500 grammi di hashish

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aversa, sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere: arrestato; Villaricca, si allontana di casa e minaccia il suicidio: salvato dai carabinieri.

aversa lancia droga oltreLancia droga oltre il muro di cinta del carcere di Aversa: arrestato, sequestrati 500 grammi di hashish - Un uomo è stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria a lanciare droga nel carcere di Aversa, oltre il muro di cinta, ed è stato prontamente arrestato ... fanpage.it

aversa lancia droga oltreAversa, lancia droga oltre il muro del carcere: arrestato dalla Polizia Penitenziaria - Un lancio oltre il muro di cinta, diretto verso le aree riservate al passeggio dei detenuti. pupia.tv

aversa lancia droga oltreLancia pacchetti con la droga oltre il muro del carcere - L’intervento ha impedito che la sostanza stupefacente finisse all’interno della struttura ... ilfattovesuviano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.