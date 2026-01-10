Aversa sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere | arrestato

Aversa: un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre lanciava droga oltre il muro di cinta di un carcere. Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno sequestrato circa 500 grammi di hashish, intervenendo in prossimità delle aree dedicate al passeggio. L’episodio si è verificato nella provincia di Caserta, evidenziando l’attività di contrasto al traffico di sostanze illecite nelle vicinanze delle strutture penitenziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno arrestato un uomo e sequestrato 500 grammi di hashish. L’arrestato è stato chiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere A rendere noto l’episodio è l’Uspp con il segretario provinciale Angelo Palumbo che si complimenta con i colleghi “per la brillante operazione” messa a segno “a dispetto della cronica carenza d’organico: la polizia penitenziaria, con grande spirito di sacrificio, riesce a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aversa, sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere: arrestato Leggi anche: Spaccio a Mondragone mentre è ai domiciliari: lancia borsello pieno di droga oltre il muro, arrestato 24enne Leggi anche: Sorpreso mentre spaccia, la droga nascosta anche al cimitero: arrestato 27enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere, arrestato. Sorpreso mentre lancia droga oltre muro di cinta carcere, arrestato - E' stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gl ... ansa.it

