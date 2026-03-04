Drew McIntyre verso WrestleMania 42 | i nuovi piani della WWE

Drew McIntyre si prepara a partecipare a WrestleMania 42 con ruoli ancora da definire. La WWE ha confermato il suo status di campione, ma sono emerse indiscrezioni su possibili modifiche ai piani originali. La situazione attuale vede il wrestler coinvolto in diverse discussioni all’interno della federazione, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali sui match o le storyline.

Il futuro di Drew McIntyre a WrestleMania 42 sta prendendo una piega inaspettata, tra conferme sullo status di campione e possibili cambi di programma destinati a modulare il cartellone di Las Vegas. In base a indiscrezioni circolate, se la WWE dovesse confermare un match singolo tra Cody Rhodes e Randy Orton per il titolo massimo, potrebbe emergere una direzione diversa per il campione scozzese. In questa eventualità, drew mcintyre verrebbe destinato a una contesa inedita e molto intensa contro Jacob Fatu. La puntata di SmackDown prevista per il 6 marzo determinerà molte delle eventualità. Se mcintyre perdesse la cintura contro Cody Rhodes, il mosaico per WrestleMania verrebbe definito in modo immediato: Rhodes contro Orton per l’oro e mcintyre contro Jacob Fatu in un match dal carattere decisamente crudo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Drew McIntyre a WrestleMania 42: i piani della WWE per il campioneQuesto testo esplora come WrestleMania 42 stia definendo un main event potenzialmente corale, capace di riscrivere le gerarchie della WWE.

Piani WWE per Drew McIntyre a WrestleMania 42: cosa aspettarsiLa corsa verso WrestleMania 42 sta prendendo una piega chiara e determinata: dopo un episodio decisivo trasmesso da Berlino, Drew McIntyre ha...

