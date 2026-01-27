L'articolo fornisce aggiornamenti sul trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus. Verranno analizzati i dettagli della trattativa e le implicazioni per le squadre coinvolte, mantenendo uno stile obiettivo e informativo.

Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista brasiliano della Juventus nel club londinese. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, sembra che siamo ormai giunti alla conclusione della telenovela che riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano della Juventus si trovava in prestito al Nottingham Forest, ma in questi giorni si è parlato di un suo ritorno all’Aston Villa QUI LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO JUVE Già nella giornata di ieri l’esperto di mercato Matteo Moretto aveva annunciato il buon prosieguo dei discorsi tra le parti in causa. E proprio in questi minuti lo stesso giornalista ha annunciato su X che la trattativa è ormai fatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londinese

Nel mondo del calcio, le trattative tra club e calciatori sono spesso al centro dell'attenzione.

In vista di un possibile ritorno all’Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe lasciare il Nottingham Forest.

