Scuola e digitale | la regione investe 1,9 milioni in IA e realtà virtuale
La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 1,9 milioni di euro per il Piano scuola digitale, un intervento triennale volto a potenziare l’utilizzo di intelligenza artificiale e realtà virtuale nelle scuole. Gli assessori Alessia Rosolen e Sebastiano Callari sottolineano come questa iniziativa si inserisca nel percorso di miglioramento avviato dal 2021, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e l’inclusione nel settore educativo regionale.
La Regione investe 1.890.000 euro per il Piano scuola digitale in Friuli Venezia Giulia, un nuovo programma triennale che, specificano gli assessori Alessia Rosolen e Sebastiano Callari (Istruzione e Sistemi informativi), parte “dagli importanti risultati raggiunti nel periodo 2021-25 e nel solco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
