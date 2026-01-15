Scuola e digitale | la regione investe 1,9 milioni in IA e realtà virtuale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 1,9 milioni di euro per il Piano scuola digitale, un intervento triennale volto a potenziare l’utilizzo di intelligenza artificiale e realtà virtuale nelle scuole. Gli assessori Alessia Rosolen e Sebastiano Callari sottolineano come questa iniziativa si inserisca nel percorso di miglioramento avviato dal 2021, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e l’inclusione nel settore educativo regionale.

