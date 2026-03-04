Doppietta azzurra nel Circuito Europeo Cadetti | Torre e Avaltroni campioni di sciabola

Durante le gare U17 dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, sono stati assegnati i riconoscimenti del Circuito Europeo Cadetti di sciabola. In questa occasione, i titoli di circuito sono stati vinti da Anna Torre e Christian Avaltroni, che si sono piazzati al primo posto nelle rispettive classifiche. La doppietta azzurra si è concretizzata con queste vittorie.

Il premio chiude idealmente una rassegna già ricca per gli azzurrini, inserita in un bilancio complessivo molto positivo della spedizione italiana tra Cadetti e U20. Il successo di Anna Torre, portacolori del Fides Livorno, nasce soprattutto dalla costanza: punti pesanti raccolti in più tappe e capacità di rimanere sempre nelle zone alte del tabellone. Un passaggio chiave è stata la prova i Eislingen lo scorso dicembre, dove la toscana è salita sul podio individuale conquistando il bronzo dopo un percorso di spessore e una semifinale persa solo all'ultima stoccata.