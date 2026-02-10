Foggia capitale della sciabola italiana | al Quartiere Fieristico la seconda prova Cadetti e Giovani di sciabola

Questa mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola. L’evento, dedicato ai Cadetti, Giovani e Assoluti, si svolge al Quartiere Fieristico, ma la presentazione ufficiale si è tenuta nella suggestiva cornice della Cripta della Cattedrale. La città si prepara ad ospitare una competizione importante per la scherma italiana.

L'evento - organizzato dal Circolo Schermistico Dauno - si terrà da venerdì 13 a domenica 15 febbraio. È stato presentato questa mattina nella suggestiva cornice della Cripta della Cattedrale di Foggia La scelta della Cripta della Cattedrale come luogo della presentazione non è stata casuale: un contesto simbolico che ha voluto sottolineare il profondo legame tra cultura e sport, due dimensioni fondamentali della vita sociale capaci, insieme, di contribuire alla crescita civile e alla valorizzazione del territorio. La storia, l’arte e il patrimonio culturale della città di Foggia si intrecciano così con lo sport di alto livello, offrendo uno scenario ideale per accogliere una manifestazione di respiro nazionale.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

