Posologia è il nuovo singolo di Mille che aggiunge una data al tour nei club e annuncia il primo live estivo. Posologia è il nuovo singolo di Mille, fuori da venerdì 16 gennaio per TAIGA ADA Music Italy su tutte le piattaforme digitali. Posologia è una prescrizione emotiva per sopravvivere al quotidiano e un monito contro le pose. Con la sua scrittura diretta, spudorata e luminosa, Mille trasforma fragilità e consapevolezza, restituendo un racconto lucido che non chiede compassione ma verità. In uscita venerdì, Posologia entra ufficialmente a far parte di Risorgimento, il primo album solista di Mille pubblicato il 19 settembre 2025, completando il racconto del progetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mille, il nuovo singolo è Posologia, si aggiunge una data al tour nei club

Leggi anche: Levante torna con “Sono Blu”: nuovo singolo elettronico e tour nei club dal 2026

Leggi anche: Tredici Pietro torna con il singolo La fretta, al via il tour nei club

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tutti fenomeni il nuovo singolo è Vanagloria; Tara il nuovo singolo è Mezzaluna il suo manifesto identitario; Mida il nuovo singolo dell’ex Amici è Canzone d’amore; TA?RA Mezzaluna è il nuovo singolo del talento italiano d’origine palestinese.

Mille, C'est Fantastique è il suo nuovo singolo: fuori il 30 maggio in digitale e in rotazione radiofonica - C’est Fantastique è il nuovo singolo di Mille, alias Elisa Pucci, eclettica cantautrice e artista dalla scrittura graffiante e dalla forte identità visiva e sonora, in uscita il 30 maggio per Taiga/ ... ilmessaggero.it

In anteprima il nuovo singolo di Mille: "C'est Fantastique!" - C’est Fantastique è il nuovo singolo di MILLE, alias Elisa Pucci, eclettica cantautrice e artista dalla scrittura graffiante e dalla forte identità visiva e sonora, fuori da oggi per TAIGA / ADA Music ... ilmessaggero.it

Buongiorno a tutti, grazie mille di essere di nuovo qui con noi per questo nuovo anno 2026 di TANGOINCLUSION dedicato al #parkinson , dopo la sosta delle feste invernali , torniamo a riproporre la nostra consueta attività in nostra bellissima sala " facebook