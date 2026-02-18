Il casello di Gallarate chiude lunedì per quattro mesi di lavori, causando disagi agli automobilisti. La decisione arriva dopo numerosi rinvii e molte attese da parte dei pendolari. Le operazioni di ristrutturazione si concentreranno sulla riorganizzazione dell’ingresso verso Milano, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Un'area di cantiere verrà allestita proprio all’ingresso dello svincolo, che resterà chiuso fino a fine estate.

Questa volta si parte davvero. Dopo mesi di rinvii e attese, da lunedì scatterà la chiusura dello svincolo di Gallarate in ingresso verso Milano lungo l’autostrada A8. Un blocco destinato a durare circa quattro mesi, necessario per consentire un intervento atteso da tempo: la riqualificazione delle barriere antirumore nel tratto compreso tra Gallarate e Busto Arsizio. Il cantiere segna un passaggio importante nel piano di ammodernamento della Milano-Varese, uno degli assi viari più trafficati della Lombardia. L’intervento arriva dopo quelli già completati nei mesi scorsi a Cassano Magnago e a Cavaria con Premezzo, proseguendo così il programma di miglioramento delle infrastrutture e di riduzione dell’impatto acustico per i residenti delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo rinvii e lunghe attese. Chiude il casello e via ai lavori. Quattro mesi di interventi

