Cava Santa Barbara lavori in vista La svolta dopo 28 anni di ritardi

Dopo 28 anni di attese e ritardi, i lavori di ripristino della Cava Santa Barbara di Albignano sono stati finalmente affidati. La svolta concreta sembra ormai vicina, con il 2026 come anno di rinascita e rinvigorimento di questa area. Un intervento atteso che segna una nuova fase per il territorio e le sue prospettive future.

© Ilgiorno.it - Cava Santa Barbara, lavori in vista. La svolta dopo 28 anni di ritardi Cava Santa Barbara di Albignano, affidati, con 28 anni di ritardo, i lavori di ripristino: il 2026, finalmente, sarà l’anno della rinascita. L’affidamento delle opere, del valore di oltre 1 milione di euro, è stato votato nei giorni scorsi dal Consiglio di gestione del Parco Adda Nord. Che, in autunno, aveva acceso semaforo verde al progetto esecutivo, seguito da bando e gara. Per la grande cava dismessa, che si trova nella frazione truccazzanese di Albignano, in vista una riqualificazione in chiave naturalistica e di futura fruizione sostenibile. Un intervento che chiude una partita aperta da anni: la riqualificazione del sito rientrava fra le compensazioni al Comune per la realizzazione del quadruplicamento ferroviario della linea Milano-Treviglio, e in un accordo di programma a latere fra enti (Regione Lombardia, Provincia di Milano, Parco Adda Nord, Comune di Truccazzano e Ferrovie dello Stati, oggi Rfi spa) risalente, addirittura, al 1997, e rimasto per decenni - per una serie lunga di motivi - lettera morta. Ilgiorno.it Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Restyling di Cava Santa Barbara. Dopo 27 anni di attesa, il via - Chiusa la conferenza di servizi per la riqualificazione della Cava Santa Barbara ad Albignano: progetto avviato con finanziamento di oltre 1 milione di euro per interventi ambientali ed ecologici, ... ilgiorno.it Cava, lavori bloccati dal Tar. Il tribunale respinge il ricorso. Sanzionata la Walton - Lavori di asfaltatura in un tratto del bacino marmifero sul Monte Sagro: il Tar toscano si pronuncia a favore del Parco regionale Alpi Apuane. lanazione.it Arcidiocesi Amalfi - Cava de'Tirreni Basilica Pontificia di Santa Maria Incoronata Dell' Olmo Maria Porta dell'Avvento Tempo di avvento sotto L'Olmo di Maria www.diocesiamalficava.it - facebook.com facebook