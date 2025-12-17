A Palazzo Ducale una grande mostra per celebrare 50 anni di Teatro della Tosse

In occasione dei 50 anni di attività, Palazzo Ducale ospita una grande mostra dedicata al Teatro della Tosse. Allestita nel Munizioniere, l'esposizione ripercorre mezzo secolo di storia teatrale, con la direzione artistica di Emanuele Conte e la curatela di Giampaolo Bonfiglio, Alessio Aronne e Pier Paolo Rinaldi, offrendo un viaggio tra le origini e le nuove suggestioni del teatro.

“50 anni di Teatro della Tosse” è la grande mostra allestita in occasione di questo anniversario negli spazi del Munizioniere di Palazzo Ducale, con la direzione artistica di Emanuele Conte, a cura di Giampaolo Bonfiglio, Alessio Aronne e Pier Paolo Rinaldi per la sezione “Dalle origini al nuovo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

