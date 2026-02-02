Incontro dedicato a Le novità della tutela Inail per docenti e studenti anche alla luce dei chiarimenti della Circolare

Giovedì a Parma si tiene un’assemblea aperta per affrontare le novità sulla tutela Inail rivolta a docenti e studenti. L’incontro si svolge nella Sala Ilariuzzi della Camera del Lavoro alle 17 e mira a chiarire le ultime indicazioni della Circolare Inail, spiegando come queste modifiche influiscono sulla tutela di chi lavora o studia nelle scuole. Un’occasione per fare il punto e rispondere alle domande di insegnanti e studenti.

É in programma per giovedì 26 febbraio prossimo, alle ore 17, nella Sala Ilariuzzi della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5A, un'assemblea aperta dedicata a "Le novità della tutela Inail per docenti e studenti anche alla luce dei chiarimenti della Circolare Inail n.1 del.

