Peccato Spezia | è ko 1-0 a Palermo Il gol a freddo poi l’ottima reazione ma non basta

Lo Spezia è uscito sconfitto dalla trasferta allo stadio “Barbera” di Palermo, con il risultato di 1-0. Nonostante una buona reazione dopo il gol subito, la squadra non è riuscita a recuperare il risultato. Un episodio che ha segnato la partita, lasciando aperti alcuni aspetti da migliorare nel cammino delle due formazioni.

Palermo, 18 gennaio 2026 – Niente da fare per lo Spezia, che perde in trasferta allo stadio “Barbera” contro il Palermo per 1-0. Per le Aquile è la seconda sconfitta di seguito, sempre in trasferta, dopo il ko lontano dalle mura amiche contro il Sudtirol. Restano in zona retrocessione. Il gol vittoria arriva dopo appena 11 secondi dall’inizio del match. Una partenza shock che finisce per condizionare il risultato finale e che lascia i bianchi al terzultimo posto in classifica. Una sconfitta pesante sul piano dei punti, ma che racconta solo in parte quanto visto sul campo. L'esito finale, infatti, non collide con la prestazione offerta dagli uomini di Donadoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Peccato Spezia: è ko 1-0 a Palermo. Il gol a freddo, poi l’ottima reazione, ma non basta Il Palermo segna e poi si difende, la Samp ci prova ma è un altro ko

Il match tra Palermo e Sampdoria si conclude con una vittoria di misura per i siciliani, grazie a un gol di Le Douaron nel primo tempo. La squadra di casa ha mantenuto il risultato, concentrandosi sulla fase difensiva, mentre gli ospiti hanno tentato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. Palermo Futsal Club, non basta un super Nicchia: primo ko del 2026

Il Palermo Futsal Club apre il 2026 con una sconfitta, interrompendo una serie positiva. Nella partita contro i cugini del Palermo C5, la squadra non riesce a conquistare il risultato sperato, segnando il primo ko dell'anno. È un momento di riflessione per i biancazzurri, che ora dovranno affrontare le prossime sfide con determinazione e concentrazione.

