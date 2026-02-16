Fabrizio Corona ricoverato per una grave infezione | dimesso dopo tre giorni lunedì atteso a Fuorigrotta

Fabrizio Corona è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di una grave infezione. Dopo tre giorni in ospedale, è stato dimesso e lunedì sarà presente a Fuorigrotta per un evento pubblico. Corona aveva iniziato il ricovero per un problema di salute che ha richiesto cure intensive.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio L’ex agente fotografico era stato ricoverato in cardiologia al Fatebenefratelli di Milano. Dopo le dimissioni, confermato l’evento pubblico del 16 febbraio. Momenti di apprensione per Fabrizio Corona, ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di cardiologia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano per una “grave infezione”, come da lui stesso dichiarato sui social. Dopo tre giorni di degenza, Fabrizio Corona è stato dimesso e ha già confermato la sua presenza a un evento pubblico in programma lunedì 16 febbraio a Fuorigrotta, in una tensostruttura. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Fabrizio Corona ricoverato per una “grave infezione”: dimesso dopo tre giorni, lunedì atteso a Fuorigrotta Corona ricoverato per una "grave infezione" e dimesso. Dove lo aspettano lunedì... Corona è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave infezione, che lo ha costretto a passare alcune ore sotto osservazione. Fabrizio Corona ricoverato a Milano: “Ho un’infezione grave, sto male da tre settimane. Non capiscono”. Poi vola a Napoli per un evento Fabrizio Corona è stato ricoverato a Milano a causa di un’infezione grave che lo tormenta da tre settimane. Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini...; Fabrizio Corona in ospedale: Ricoverato in cardiologia, le macumbe di Signorini; Fabrizio Corona in ospedale, un dettaglio preoccupa i fan: Ricoverato in cardiologia; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, le foto online e la frecciatina a Signorini. Fabrizio Corona ricoverato per grave infezione, poi parte per evento a NapoliIl ricovero di Fabrizio Corona e le sue condizioni cliniche Il recente ricovero di Fabrizio Corona in cardiologia al Fatebenefratelli di Milano riport ... assodigitale.it Fabrizio Corona ricoverato in cardiologia, cresce l’allarme tra i fanFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: cosa sappiamo davvero Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia e ha scelto di raccontare in prima ... assodigitale.it Fabrizio Corona pubblica sui social le immagini dal reparto di cardiologia e parla di ricovero. Ecco cosa è emerso sulle sue condizioni e le dichiarazioni che hanno acceso il dibattito - facebook.com facebook Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com