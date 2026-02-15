Corona ricoverato per una grave infezione e dimesso Dove lo aspettano lunedì

Corona è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave infezione, che lo ha costretto a passare alcune ore sotto osservazione. Le immagini mostrano elettrodi sul petto e un volto che sembra affaticato, mentre i medici monitoravano le sue condizioni. L’ex calciatore è stato dimesso, ma lunedì tornerà in clinica per ulteriori controlli.

Un ricovero misterioso in cardiologia per una "grave infezione", le foto con gli elettrodi sul petto, l'espressione sofferente. Poi le dimissioni dopo tre giorni dal Fatebenefratelli di Milano e un evento già in programma per lunedì 16 febbraio. "Non mi state fermando, mi state ricreando", aveva scritto su X Corona. Fanpage fa sapere che l'ex agente fotografico, nel pieno di una battaglia mediatica e legale con Mediaset, ha attribuito le sue condizioni alle "macumbe di Signorini". "Ho un'infezione grave, sto male da tre settimane. Non capiscono", spiega Corona. Tuttavia domani è atteso a Fuorigrotta per un appuntamento pubblico in una tensostruttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corona ricoverato per una "grave infezione" e dimesso. Dove lo aspettano lunedì... Fabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli: evento pubblico dopo il ricovero per infezione grave Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli dopo tre giorni di ricovero a causa di un’infezione seria. Thom Yorke ha una grave infezione alla gola: rinviati due concerti Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini...; Fabrizio Corona in ospedale, un dettaglio preoccupa i fan: Ricoverato in cardiologia; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, le foto online e la frecciatina a Signorini; Fabrizio Corona in ospedale: Ricoverato in cardiologia, le macumbe di Signorini. Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, le foto online e la frecciatina a SignoriniFabrizio Corona torna a far parlare di sé con due scatti pubblicati su X direttamente da un letto d’ospedale. Nelle immagini appare provato, collegato ai macchinari per un elettrocardiogramma, mentre ... gay.it Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: le ultime notizie sul suo stato di saluteFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: le foto dall’ospedale, il messaggio sui social e gli aggiornamenti sulle sue condizioni. notizie.it Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia sabato 14 febbraio, dopo aver pubblicato su X due foto scattate da un letto d’ospedale con i sensori dell’elettrocardiogramma. Nelle immagini si vede anche un monitor con valori di pressione alti (167/110), dett facebook Fabrizio Corona 'ricoverato in ospedale per problemi di cuore': "Macumbe di Signorini, non mi state fermando, mi state ricreando" x.com