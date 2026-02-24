A È Sempre Cartabianca parla Patrizia la mamma del piccolo Domenico

Patrizia, mamma del piccolo Domenico, partecipa a È Sempre Cartabianca per raccontare la sua esperienza dopo aver scoperto che il figlio ha subito un episodio di maltrattamento. La donna spiega come si è resa conto del problema e quali azioni ha intrapreso per tutelare il bambino. La puntata affronta anche le risposte delle istituzioni e le difficoltà delle famiglie coinvolte in casi simili. La trasmissione prosegue con approfondimenti e testimonianze dirette.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 24 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 febbraio 2026. Al centro della puntata l’ omicidio del pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, per il quale è ora in stato di fermo il poliziotto Carmelo Cinturrino: dalle indagini è emerso che la vittima, nel momento in cui è stata colpita, sarebbe stata disarmata. A seguire, a un mese dal voto, si infiamma il dibattito sul referendum sulla giustizia: lo scontro politico è entrato nel vivo dopo che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi social due video per contestare le decisioni di alcuni giudici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlio

Mamma Patrizia accanto al piccolo Domenico fino all'ultimo istante

È sempre Cartabianca, ospiti: dall'omicidio di Mansouri a Rogoredo a al cuore bruciato del piccolo Domenico

È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti
Il programma di Videonews condotto da Bianca Berlinguer non bada alla concorrenza sanremese e va in onda oggi, martedì 24 febbraio, dalle 21.25 su Rete 4.

