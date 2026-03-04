dolore e perdita maledetta primavera

CASTELFIORENTINO Il dolore di una perdita e lo scoramento di una separazione che è, allo stesso tempo, la nascita di una nuova stagione, è il tema centrale trattato con leggerezza e sferzante ironia di "Maladetta Primavera", spettacolo di e con Daria Paoletta. Una produzione Armamaxa Teatro Paginebianche Teatro Giallo Mare Minimal Teatro fuori abbonamento che andrà in scena venerdì prossimo alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Attraverso il doppio ruolo di Cerere e Proserpina, Paoletta riesce a creare un legame profondo con il pubblico, conducendolo in un viaggio emozionante che esplora i ricordi, le scelte e le contraddizioni della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

