Dodici anni dopo la Cassazione torna sulla tragedia di Acqualonga

La Cassazione ha deciso di riesaminare la tragedia avvenuta il 28 luglio 2013 lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, quando un pullman è precipitato dal viadotto Acqualonga. Dopo dodici anni, la vicenda torna sotto i riflettori con un nuovo procedimento giudiziario. La procura ha riaperto il fascicolo, mentre le indagini sono ancora in corso e non sono stati ancora individuati eventuali responsabili.

Era il 28 luglio 2013. Un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Quaranta persone morirono. Dodici anni dopo, quel disastro torna davanti alla Corte di Cassazione. Lametta è stato condannato a nove anni di reclusione. La sua difesa ritiene che quella condanna poggi su fondamenta che reclamano, a distanza di tempo, un riesame attento e scrupoloso. Il punto di partenza è tecnico, quasi chirurgico. La causa del disastro, secondo la ricostruzione processuale, fu il distacco del giunto cardanico del pullman. Le consulenze tecniche disposte dalla Procura avevano indicato due possibili spiegazioni: un serraggio non corretto oppure l'impiego di perni non conformi alle specifiche tecniche.

