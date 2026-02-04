La Cassazione sulla gelosia | Non è un'attenuante in caso di stalking neanche dopo un tradimento
La Cassazione mette nero su bianco che la gelosia non giustifica comportamenti violenti, nemmeno dopo un tradimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo condannato a Milano per stalking e lesioni aggravate, sottolineando che le emozioni non scusano azioni di violenza contro l’ex convivente e il nuovo partner.
La Suprema Corte ha stabilito che la gelosia non è una attenuante in casi di stalking e lesioni aggravate, nemmeno dopo un tradimento, respingendo il ricorso di un uomo condannato lo scorso a Milano per aver perseguitato l'ex convivente e il partner: "Le emozioni non giustificano atti di violenza".🔗 Leggi su Fanpage.it
La Cassazione chiarisce che la gelosia non può essere usata come attenuante nei casi di stalking e lesioni.
La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non riduce la gravità dei reati di stalking e lesioni.
