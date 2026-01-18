Donato Pentassuglia torna a occuparsi della sanità in Puglia dopo dodici anni, assumendo il ruolo di assessore alla Salute. Con una lunga esperienza alle spalle, si impegna a rivedere la situazione finanziaria del settore entro un mese, in un contesto che definisce come un’“altra era geologica”. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse e dei servizi sanitari nella regione.

Donato Pentassuglia è il veterano nella giunta della Regione Puglia. È l’assessore alla Salute, il settore più delicato. Le sue prime dichiarazioni, nel giorno della presentazione dell’esecutivo regionale guidato dal presidente Antonio Decaro. Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 42018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino QueroPer segnalazioni e comunicazioni: [email protected]. Per la pubblicità contattare: [email protected]. Chi siamo - Contatti - Privacy PolicyELEZIONI-REFERENDUM 2021 settembre 2020 codice di autoregolamentazione 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, sanità: Pentassuglia, un mese per vedere i conti VIDEO L'assessore torna al settore dopo dodici anni, "altra era geologica"

Leggi anche: Elezioni Regionali, Zuccarelli (Ordine dei Medici) al presidente Fico: “Subito un assessore alla Sanità e dialogo sul futuro del settore”

Leggi anche: Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia, il presidente e il leggero ritardo nella presentazione: "siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d'attesa" (Pentassuglia, Sanità)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Puglia. Dal 1 luglio cambia l’assessore alla Sanità. Arriva Donato Pentassuglia (PD) - La staffetta decisa a seguito dell’elezione al Parlamento europeo dell’assessore in carica Elena Gentile, sempre del PD. quotidianosanita.it

Puglia. D’Ambrosio Lettieri (FI): “Strada in salita per Pentassuglia. Confronto costruttivo necessario per bene comunità” - Ripercorrendo la relazione della Corte dei Conti e rimarcando tutte le gravi criticità che caratterizzano la "situazione disastrosa" in cui versa la sanità pugliese, il capogruppo di FI in Commissione ... quotidianosanita.it

Su RAI 3 in diretta la Sanità a Canosa di Puglia #Rai3 - facebook.com facebook