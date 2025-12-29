Nuovo ospedale più posti letto ma non ci sono infermieri | Una presa in giro per i malati

L'apertura del nuovo ospedale di Pordenone ha portato l'aumento di dodici posti letto nelle unità di Medicina, senza però un incremento corrispondente di personale infermieristico. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di garantire adeguata assistenza ai pazienti e pone sotto scrutinio l'efficacia delle risposte alle esigenze sanitarie della comunità. La carenza di infermieri, infatti, rischia di compromettere la qualità delle cure e la sicurezza dei ricoveri.

