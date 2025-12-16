grandi cose il nuovo brano unplugged di don pasquale ferone fede ascolto e silenzio

In un momento dell’anno in cui la musica diventa preghiera, nasce “Grandi Cose”, il nuovo brano unplugged di Don Pasquale Ferone. Un’opera che, attraverso fede, ascolto e silenzio, esprime il senso più profondo del Natale, invitando a un momento di introspezione e spiritualità.

C’è un tempo dell’anno in cui più di ogni altro tempo la musica si fa preghiera. È da questo spazio intimo ed autentico che nasce “Grandi Cose”, il nuovo brano unplugged di Don Pasquale Ferone, realizzato in occasione del Natale. Essenziale nella forma e profondo nel contenuto, il brano si presenta come una riflessione musicale che invita ad aprire il cuore all’Amore vero, quello che accompagna, protegge e trasforma. L’arrangiamento unplugged lascia spazio alle parole e al loro significato più profondo, creando un clima di raccoglimento e di ascolto interiore. Il testo di “Grandi Cose” si muove sul confine tra canto spirituale e preghiera universale. Atomheartmagazine.com

