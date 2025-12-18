Battlefield 6 | disponibile l’Update 1.13.1 su tutte le piattaforme

L’atteso Update 1.1.3.1 di Battlefield 6 è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Questo hotfix mira a migliorare l’esperienza di gioco risolvendo numerosi problemi tecnici segnalati dalla community nelle ultime settimane. Preparati a tornare in battaglia con una versione più stabile e performante del tuo sparatutto preferito.

È stato rilasciato su tutte le piattaforme l’ Update 1.1.3.1 di Battlefield 6, un hotfix mirato a correggere diversi problemi tecnici segnalati dalla community nelle ultime settimane. L’intervento si concentra in particolare su prestazioni, interfaccia utente e Poligono di tiro, elementi che stavano incidendo negativamente sull’esperienza di gioco complessiva. Dopo una prima distribuzione su Steam, l’aggiornamento è ora disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il client di gioco affinché la patch venga applicata correttamente. Miglioramenti alle prestazioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

