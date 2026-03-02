Centrosinistra Todaro ringrazia ma dice no alla candidatura a sindaco

Il sindacalista della Uil, Paolo Todaro, ha annunciato di non voler accettare la candidatura a sindaco proposta dal centrosinistra. La proposta è stata avanzata sia al tavolo locale che a quello regionale di centrosinistra Avs, ma Todaro ha deciso di rifiutare l’incarico senza indicare motivazioni specifiche. La sua scelta conferma la sua intenzione di non candidarsi in questa tornata elettorale.

Il sindacalista della Uil Paolo Todaro non sarà il candidato sindaco del centrosinistra. Lo aveva proposto sia al tavolo locale che a qello regionale di centrosinistra Avs.Con una lettera indirizzata ai segretari dei partiti e ai rappresentanti della coalizione dicentrosinistra Todaro scrive. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Candidature a sindaco, nel tavolo del centrosinistra spunta TodaroSvolta a Messina: Paolo Todaro Candidato Sindaco per il Centrosinistra? Messina è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle prossime...

Amministrative 2026: la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini, ma resta la disponibilità del sindaco FerraraNei prossimi giorni, l'ex sosttosegretario e il primo cittadino uscente incontreranno le varie forze politiche e civiche per approfondire le liste e...

Approfondimenti e contenuti su Centrosinistra.

Elezioni a Messina, colpo di scena nel Centrosinistra. Todaro: Non più disponibile alla candidatura a sindacoLa mia - spiega - non voleva e non vuole essere una presenza divisiva, e per questo motivo, coerentemente con lo spirito di servizio che mi ha guidato in questi mesi, ritiro senza possibilità di ripe ... messina.gazzettadelsud.it

Messina, Todaro è il candidato del centrosinistra: oggi riunione decisiva, Pd spaccato. Cosa farà Musolino?Mentre Sud chiama Nord e centrodestra sono già in campagna elettorale con polemiche, tensioni, denunce varie e scambi al vetriolo, nel centrosinistra di Messina si è ancora alle prese per decidere il ... strettoweb.com