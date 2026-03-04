Discoteca a Viterbo chiusa per motivi di sicurezza | Situazione di concreto e attuale pericolo

A Viterbo, una discoteca è stata chiusa per motivi di sicurezza a causa di una situazione di concreto e attuale pericolo. La decisione è stata presa in seguito a un tavolo in prefettura, che ha riguardato le misure di sicurezza nei locali di divertimento. Questa misura è tra le prime attuate dopo l’incidente di Crans-Montana.

Stop immediato per il locale sulla Tuscanese dopo i controlli della commissione di vigilanza: revocate le licenze temporaneamente Il giro di vite sulla sicurezza nei luoghi del divertimento, attivate dopo il tavolo in prefettura sulla scia della tragedia avvenuta a Crans-Montana, produce i primi effetti a Viterbo. Il Comune, dopo il controllo della commissione vigilanza per il pubblico spettacolo, ha infatti disposto la chiusura immediata di un locale situato, come si legge nell'ordinanza, al chilometro 4,800 di strada Tuscanese. Lo stop all'attività nasce da un controllo effettuato il 2 marzo. Gli addetti ai lavori si sono recati sul posto per verificare sul campo la documentazione tecnica e la tenuta delle misure di sicurezza all'interno della struttura, che si estende su una superficie di 425 metri quadrati.