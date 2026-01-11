Pericolo attuale e concreto | restano sotto sequestro area e casa sottostante al costone roccioso

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'area e di una casa situate sotto un costone roccioso in via Minosse, a Eraclea Minoa. La decisione evidenzia un pericolo attuale e concreto per la sicurezza pubblica, rendendo necessario il mantenimento del provvedimento. La situazione richiede attenzione e rispetto delle disposizioni in vigore per tutelare l’incolumità dei residenti e dei visitatori.

Niente da fare. La Corte di Cassazione ha messo il sigillo sul sequestro di un'area di via Minosse, a Eraclea Minoa. Si tratta di una porzione della zona oggetto dei lavori di consolidamento del soprastante costone roccioso. Lo scorso giugno, il gip su richiesta della Procura di Agrigento, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Via Ligea, auto precipita sul costone roccioso: rimossa dai vigili del fuoco Leggi anche: Patti, il Comune ottiene 250mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso della SP 122 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Omicidio Saman Abbas, la Cassazione dice no ai domiciliari per i cugini. L’attuale situazione nivometereologica vede un grado di pericolo che oscilla tra il livello 1 (debole) e il livello 2 (moderato). Nonostante la scarsità di precipitazioni recenti, l'azione dei venti, localizzati in particolare lungo la cresta principale delle Alpi, ha favorit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.