Trofeo Laigueglia 2026 | non mancano le stelle l’Italia spera su Scaroni e Tiberi

Il Trofeo Laigueglia 2026 si prepara a celebrare la sua sessantatreesima edizione, con numerosi atleti di rilievo pronti a scendere in strada. La gara fa parte del calendario italiano di ciclismo su strada e rappresenta uno degli appuntamenti più longevi, con la tappa di domani che segna il secondo evento della Coppa Italia delle Regioni. Tra i favoriti, ci sono i corridori italiani Scaroni e Tiberi.

Prosegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia, che domani vedrà la sua sessantatreesima edizione. Non mancherà lo spettacolo, visto che la startlist è di altissima qualità. Si parte da Albenga e si arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Sarà un vero e proprio antipasto di Milano-Sanremo, visto che si percorreranno lunghi tratti della Classicissima. La novità è l’inserimento della Cipressa, che verrà percorsa però ad inizio gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trofeo Laigueglia 2026: non mancano le stelle, l’Italia spera su Scaroni e Tiberi Guida completa al Trofeo Laigueglia 2026: orari, programmi e diretta streamingNel calendario delle classiche primaverili, un nuovo appuntamento internazionale prende posto in Italia: il Trofeo Laigueglia 2026, in programma... Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streamingDopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. Tutto quello che riguarda Trofeo Laigueglia Temi più discussi: Trofeo Laigueglia 2026, tutte le info sul percorso; Trofeo Laigueglia, il 4 marzo modifiche alla viabilità ad Albenga e sospensione del mercato; Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming; Startlist Trofeo Laigueglia 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti. Trofeo Laigueglia 2026: il percorso ai raggi X. La corsa si decide nel circuito finaleL'Italia, dopo il ritorno in grande stile del Giro di Sardegna, continua ad essere protagonista dell' inizio di stagione con uno degli appuntamenti ... oasport.it Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streamingDopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. Mercoledì 4 marzo andrà infatti in ... oasport.it CICLISMO, TROFEO LAIGUEGLIA: MERCOLEDÌ 4 MARZO IL PASSAGGIO ANCHE DA IMPERIA /ECCO TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ - facebook.com facebook Trofeo Laigueglia 2026 blends tradition and novelty: starting in Albenga, with the iconic Cipressa, and a final dash along Corso Badarò. See the full altimetry and planimetry, plus key climbs like Colla Micheri and Capo Mele. x.com