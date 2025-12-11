Digital Renaissance | IA Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese

Il 11 dicembre 2025, alla Camera dei Deputati, si è svolto un tavolo tecnico promosso dall’ANGI, dedicato alla Digital Renaissance. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, affrontando temi come intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo digitale del Paese.

Tavolo tecnico alla Camera dei deputati promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori Roma, 11 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi alla Camera dei Deputati il tavolo tecnico promosso da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), presieduto dal presidente Gabriele Ferrieri, in collaborazione con l’On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati. La tavola rotonda, intitolat a , ha rappresentato un momento di riflessione strategica sul ruolo delle nuove tecnologie come motore di crescita e modernizzazione per l’Italia in questa era di profonda trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese”

